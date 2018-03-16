Безработица, коррупция, безопасность. Кыргызстанцы назвали основные проблемы

Социально-экономические проблемы являются самыми серьезными для жителей Кыргызстана. Такие данные привел институт омбудсмена.

По его данным, основная проблема — это безработица. Ее наличие в Кыргызстане отметили 76 процентов опрошенных граждан.

«Исследование показало, что второй по значимости проблемой является коррупция (44 процента респондентов). Но лишь 7 процентов отметили, что сталкивались с ней. Институт омбудсмена

Такой разрыв, по мнению правозащитников, связан с тем, что люди воспринимают коррупцию как явление в высших эшелонах власти и неотъемлемую часть повседневной деятельности госорганов.

«Коррупция для большинства жителей — некое абстрактное явление, когда власти воруют у народа. Свои денежные вознаграждения, подарки и прочее люди не рассматривают как коррупционную составляющую, поскольку получают выгоду для себя», — отметили в институте.

Еще одна значимая проблема — соблюдение правил дорожного движения. Ее люди называли в числе трех самых серьезных проблем Кыргызстана.