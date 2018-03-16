12:18
USD 68.20
EUR 84.32
RUB 1.20
Общество

Безработица, коррупция, безопасность. Кыргызстанцы назвали основные проблемы

Социально-экономические проблемы являются самыми серьезными для жителей Кыргызстана. Такие данные привел институт омбудсмена.

По его данным, основная проблема — это безработица. Ее наличие в Кыргызстане отметили 76 процентов опрошенных граждан.

«Исследование показало, что второй по значимости проблемой является коррупция (44 процента респондентов). Но лишь 7 процентов отметили, что сталкивались с ней.

Институт омбудсмена
Такой разрыв, по мнению правозащитников, связан с тем, что люди воспринимают коррупцию как явление в высших эшелонах власти и неотъемлемую часть повседневной деятельности госорганов.

«Коррупция для большинства жителей — некое абстрактное явление, когда власти воруют у народа. Свои денежные вознаграждения, подарки и прочее люди не рассматривают как коррупционную составляющую, поскольку получают выгоду для себя», — отметили в институте.

Еще одна значимая проблема — соблюдение правил дорожного движения. Ее люди называли в числе трех самых серьезных проблем Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев — член Венецианской комиссии. Его пригласили на заседание
Дело Шыкмаматова. Подсудимый дважды перенес сердечный приступ
Надо заступиться. На юриста Омурбека Текебаева оказано беспрецедентное давление
Руководители Минобразования не хотят бороться с причинами коррупции
Дело Шыкмаматова. Обвиняемый в предынфарктном состоянии
Митинг в поддержку антикоррупционных инициатив президента завершен
Митинг в Бишкеке. Участники акции требуют встречи с депутатами и чиновниками
Митинг в Бишкеке. Участники пришли к «Белому дому» и требуют отставки силовиков
Минэнерго ликвидировали, чтобы продолжить коррупцию в энергосекторе
Делом Текебаева заинтересовались международные правозащитники. Будут помогать
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнес
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV