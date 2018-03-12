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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (20)

Надо заступиться. На юриста Омурбека Текебаева оказано беспрецедентное давление

На адвоката осужденного за коррупцию экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунову оказано беспрецедентное давление. Производимые в отношении нее действия порождают самоцензуру в адвокатской среде Кыргызстана. Об этом заявила глава ассоциации по защите прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева.

По ее словам, ассоциация готовит обращение к властям КР и международным институтам с просьбой оказать содействие и заступиться за Таалайгуль Токтакунову, чьи права полностью нарушены.

Ранее сообщалось, что Международный институт адвокатов по правам человека (IBAHRI) заступился за юриста партии «Ата Мекен».  

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристами Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеком Азизом, выступавшими от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.

30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций. Имущество Таалайгуль Токтакуновой могут выставить на торги
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