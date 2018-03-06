Кыргызстан получит грант в $6,2 миллиона от Японии

Правительство Японии выделит Кыргызстану $6,2 миллиона для укрепления здоровья матерей и детей и улучшения контроля за наркотиками. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

По данным фонда, подписаны обменные ноты. Проекты подготовлены агентствами ООН после консультаций с правительством КР и с учетом национальных приоритетов.

Проект по укреплению системы охраны здоровья матери и ребенка охватит более 924 тысяч детей в возрасте до 5 лет и более 150 тысяч беременных.

На $3,5 миллиона ЮНИСЕФ и Минздрав отремонтируют системы отопления и водоснабжения в 18 больницах, обучат медиков и закупят оборудование. Предполагает и обучение родителей.

«Поддержка правительства Японии по контролю за наркотиками является своевременной, потому что Кыргызстан расположен близко к Афганистану, где в 2017 году производство опиумного мака возросло на 63 процента. Используя грант в $2,7 миллиона, УНП ООН предоставит техническую поддержку по контролю за наркотиками в рамках Программы для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы», — говорится в сообщении.