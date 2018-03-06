В Казахстане 57 человек, вернувшихся из Сирии, осудили

В Казахстан из Сирии вернулись 125 граждан, 57 из них осудили. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, передал Tengrinews.kz.

«Как вы знаете, международные террористические организации потерпели поражения в Сирии и Ираке. Как следствие, фиксируется отток боевиков и членов их семей в другие регионы, в том числе страны исхода. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены. Остальные находятся под контролем», — сообщил Нургали Билисбеков.

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По его словам, вернувшиеся лица в основном придерживаются радикальных взглядов. «С ними проводится профилактическая работа и работа по реабилитации. Остается высокий уровень пропаганды экстремизма и терроризма, который может способствовать радикализации казахстанского общества. Эти и другие факторы диктуют необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму и религиозному экстремизму», — добавил он.