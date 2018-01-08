Бишкекский городской суд вынес решение по уголовному делу Мирланбека Турдиева, участвовавшего в боевых действиях в Сирии. Об этом говорится в постановлении суда.

Отметим, приговором Первомайского районного суда 25-летнего Турдиева признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Мирланбека Турдиева обвиняли в том, что с 2011-го по 2014 год, находясь на заработках во Владивостоке (Россия), он попал под влияние не установленных следствием приверженцев религиозного течения «джихадизм» — неких Ильяза, Абылжана, Абдуль Куддуса.

После вступления в организацию джихадистов в сентябре 2015 года по указанию Абылжана и Абдуль Куддуса он выехал в Сирию для совершения вооруженного «джихада».

Мирланбек Турдиев присягнул на верность и признал своим «амиром» не установленное следствием лицо под псевдонимом Ахмед, тем самым в устном порядке подтвердив свое вступление в ряды его «джамаата».

После прохождения специальной боевой подготовки в этом и других лагерях он принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористической организации против правительственных войск Сирии, Ирака, США, курдских и других вооруженных формирований.

В частности, с ноября 2015 года по февраль 2017-го он воевал в городах Идлиб и Алеппо.

Кроме этого, находясь на территории Сирии с октября 2015-го по февраль 2017 года, мужчина проходил специализированную боевую подготовку по изготовлению и подрыву самодельных взрывных устройств (СВУ). Обучался навыкам дистанционного приведения в действие СВУ в местах массового скопления людей.

В марте 2017 года он в лагере боевиков получил от своего «амира» задание совершить теракт на одном из военных кораблей, находящихся в порту Владивостока.

Мирланбека Турдиева задержали в аэропорту Украины и депортировали в Стамбул, а оттуда доставили в Алматы. Правоохранительные органы Казахстана выдворили его в Кыргызстан. Подсудимый признал свою вину.

Согласно справке ГКНБ, Мирланбек Турдиев является боевиком-шахидом (смертником) по кличке Абу Валид, состоит в джамаате «Таухид-Ва Джихад».

В итоге Бишкекский горсуд оставил без изменения приговор райсуда в отношении Турдиева.