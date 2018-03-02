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Общество

Минэнерго ликвидировали, чтобы продолжить коррупцию в энергосекторе

Министерство энергетики ликвидировали, чтобы продолжить коррупцию в энергосекторе. Об этом сегодня на круглом столе «Обсуждение выступления президента Сооронбая Жээнбекова и решения Совета безопасности» сообщила эксперт Калича Омуралиева.

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С 2013 года Калича Омуралиева, Рита Карасартова, Николай Кравцов, будучи членами Наблюдательного совета при Минэнерго, говорили о том, что кредит, полученный на модернизацию ТЭЦ Бишкека слишком большой.

«Мы задавали неудобные вопросы министру Осмонбеку Артыкбаеву. СМИ публиковали информацию. Но чтобы свободно вымывать деньги из энергосектора, ликвидировали Минэнерго и создали Энергохолдинг. Это частная копания, состоящая из нескольких предприятий. Контроль может осуществляться только со стороны совета директоров. Они должны нести ответственность, и за аварию на теплоцентрали в том числе, но по факту их фамилий даже никто не знает», — отметила Калича Омуралиева.
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