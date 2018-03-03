Кино для детей. Что посмотреть в марте

ИА «24.kg» сделало подборку кинопремьер марта, на которые можно сходить с детьми и подростками.

С 9 марта в кинотеатрах страны начнется показ фильма «Излом времени» (6+)

Это семейный научно-фантастический фильм Walt Disney Pictures, снятый по мотивам книги «Трещина во времени» американской писательницы Мадлен Л’Энгл.

В центре сюжета юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и знакомство со странными мирами.

«Tomb Raider: Лара Крофт»

С 15 марта в прокат выходит(12+).

Боевик режиссера Роара Утхауга по сценарию Женевы Робертсон-Дуорет основан на перезапуске 2013 года серии игр Tomb Raider. Роль Лары Крофт исполняет Алисия Викандер.

Лара Крофт — дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться самостоятельно, она отказывается от руководства глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

С детьми помладше с 15 марта можно сходить на мультфильм «Шерлок Гномс» (6+).

Сиквел мультфильма 2011 года «Гномео и Джульетта».

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только... Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

С 22 марта начнется показ фильма «Кролик Питер» (3+).

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

«Первому игроку приготовиться» (12+) выйдет на большие экраны 29 марта.

Научно-фантастический приключенческий фильм режиссера Стивена Спилберга по сценарию Зака Пенна и Эрнеста Клайна. Одноименная экранизация романа Клайна

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Фильм-фэнтези «Я сражаюсь с великанами» в кинотеатрах страны с 29 марта (12+).

«Я сражаюсь с великанами» — экранизация комикса «Я убиваю великанов». В главных ролях: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс и Дженнифер Эль.

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.