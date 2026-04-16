В Бишкеке на улице Тоголока Молдо электросамокаты перекрыли пешеходный проход

В Бишкеке на пересечении улиц Тоголока Молдо и Токтогула оставленные электросамокаты перегородили пешеходную зону.

По словам очевидцев, средства индивидуальной мобильности были брошены прямо на тротуаре, из-за чего прохожим приходилось обходить препятствия или самостоятельно убирать транспорт с дороги.

«Это настоящее издевательство. Я человек в возрасте и должен поднимать эти тяжелые самокаты, чтобы пройти?» — возмутился один из горожан.

Фото читателей

Бишкекчане отмечают, что подобные случаи в столице происходят регулярно, и требуют большего контроля со стороны кикшеринговых компаний и городских служб.

