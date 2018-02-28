Перезахоронение мумии. Депутатская группа не приняла окончательного решения

Депутатская рабочая группа еще не приняла окончательного решения по захороненной мумии.

Как сообщили ИА «24.kg» в парламенте, ожидается ответ от правительства о целесообразности возвращения экспоната.

Один из членов комиссии депутат Алмазбек Токторов отметил, что внес свое особое мнение об обязательном восстановлении музейного экспоната.

«Если депутатская комиссия и правительство скажут нам вернуть мумию в музей, мы это сделаем. Но пока информации о заключении комиссии у нас нет, иначе давно бы раскопали и вернули на свое место», — сказал ИА «24.kg» министр культуры, информации и туризма КР Султан Жумагулов.

Напомним, Минкультуры решило захоронить мумию, которая хранилась в Историческом музее 60 лет. Ее предали земле в Баткенской области в октябре 2017 года. Однако ученые обратились к президенту с просьбой об эксгумации мумии, считая ее захоронение вандализмом. Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков посчитал шумиху вокруг захоронения мумии борьбой за его место, а позже ушел в отставку. Вопросом занялась рабочая группа депутатов.