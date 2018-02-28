Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в последний день зимы будет облачно, но без дождя. Воздух прогреется до +10 градусов. День увеличился до 11 часов 8 минут: восход Солнца в 7.40, заход в 18.49.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

с 26 февраля по 2 марта в районах, ограниченных улицами Путепроводной, Т.Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, Шабдана Баатыра; проспектом Чуй, улицами Курманджан Датки, Салиевой, Лермонтова; проспектом Чуй, улицами Лермонтова, Ленина, Калинина; проспектами Победы, Ленина, улицами Лермонтова, Восточной; проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Лермонтова, БЧК; на ТЭЦ Бишкека, заводе «Тянь-Шань керамик».

Отметим, пресс-служба ОАО «Электрические станции» заверила ИА «24.kg», что бишкекчане не останутся без тепла из-за того, что на столичную теплоцентраль в течение пяти дней не будут подавать природный газ.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Закрыт участок улицы Тыныстанова — от улицы Московской до Токтогула.

Памятные даты

Изобретен нейлон

В 1935 году произошло событие, важное для всех женщин. Уоллес Каротерс изобрел нейлон. В 1939-м новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день было продано пять миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана родился 28 февраля 1915 года в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.



Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».



С 1936 года — член Союза художников СССР. Умер в 1972 году.

У кого намечаются тои

Борис Силаев

Родился в 1946 году в селе Ляличи Приморского края РСФСР. В 1990–1991 годах — председатель Октябрьского райсовета города Фрунзе. 1992-1993 — и.о. министра труда и социальной защиты населения. В 1993–1995 годах возглавлял Октябрьскую районную госадминистрацию Бишкека. С февраля 1995-го по апрель 1998 года — мэр Бишкека (первый и пока последний выбранный всенародным голосованием). В 1998-2000 годах — вице-премьер-министр КР, и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр.

После отставки правительства покинул Кыргызстан.

В марте 2001 года стал первым заместителем начальника аналитического управления мэрии Москвы.

Айнуру Алтыбаева

Родилась в 1958 году в Оше. В октябре 2010 года по списку политической партии «Ар-Намыс» избрана депутатом Жогорку Кенеша V созыва, в октябре 2015 года — по списку политической партии СДПК депутатом ЖК VI созыва.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке».

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут литературный моноспектакль «Есть музыка над нами».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула продолжается чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В последний раз подобные состязания проходили у нас в 2007 году.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Жогорку Кенеш, 9.30 — заседание;

— ПЦ Sputnik, 10.00 — пресс-конференция «Когда шансов практически нет. О кыргызстанцах, страдающих редкими заболеваниями»;

— гостиница Jannat Regency — презентация туристического потенциала Узбекистана для представителей туркомпаний и СМИ.

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