Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торги

Заявление известного американского предпринимателя Стива Джобса о приеме на работу, написанное в 1973 году, выставят на торги.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом RR Auction, торги пройдут в Бостоне с 8 по 15 марта, начальная цена на документ будет $50 тысяч.

Стив Джобс написал заявление на работу, когда ему было 18 лет. Видимо, переволновавшись, он написал свою фамилию с маленькой буквы. Заявление содержит много орфографических и пунктуационных ошибок.

На какую должность претендовал Джобс, неизвестно, но в графе «особые способности» указано: инженер электронных технологий и инженер-проектировщик.

Как отметил аукционный дом, документ находится в очень хорошем состоянии, к нему прилагаются удостоверения подлинности.

В 1972 году Стив Джобс окончил школу в городе Купертино (штат Калифорния) и поступил в колледж. После первого семестра ушел оттуда. Позже устроился работать техником в фирму, производившую компьютерные игры. Стив Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Джобс скончался 5 октября 2011 года.