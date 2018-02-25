Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 февраля будет ясно. Воздух прогреется до +8 градусов. День увеличился до 11 часов: восход Солнца в 7.45, заход в 18.45.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Памятные даты

В 1985 году поселок городского типа Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопоков.

Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941 года при обороне города Москвы во время Великой Отечественной войны.

Шопоков — город-побратим Волокаламска (Россия).

В 1992 году образовалась Федерация футбола Кыргызстана. ФФКР является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу. В 1994 году федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

У кого намечаются тои

Руководитель аппарата Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев

Саматбек Ибраев родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Араванского района Ошской области. В 1989 году окончил с отличием Фрунзенский политехнический институт (ФПИ) по специальности «инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером по научно-хозяйственной части в ФПИ. В январе 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва. В апреле 2017 года назначен руководителем аппарата парламента Кыргызстана.

Экс- министр иностранных дел Муратбек Иманалиев

В 1956 году Муратбек Иманалиев. Занимал пост Генерального секретаря ШОС, дважды назначался министром иностранных дел (1991 год и 1997 год).

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут музыкальную комедию «Аста секин: колукту!».

— В НЦДЮ пройдет концерт арабских танцев «Дыхание пустыни».

вечер поэзии «Безпробела»

— В рок-баре «Цеппелин» пройдет

— Пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

— Продолжаются международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2018» по футболу.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

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