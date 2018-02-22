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Общество

В Кыргызстане проживают немногим более 3 миллионов мужчин

В Кыргызстане проживают немногим более 3 миллионов мужчин. Такие данные озвучил накануне Дня защитника Отечества Национальный статистический комитет КР.

По его данным, две трети мужского населения республики — сельчане. И только каждый седьмой мужчина живет в Бишкеке.

«Уровень занятости мужчин трудоспособного возраста составляет 76 процентов. Средний возраст занятых мужчин — 37 лет. Каждый шестой мужчина, занятый в экономике страны, находится в возрасте 25-29 лет», — отметили в комитете.

Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20-29 лет. Средний возраст вступления мужчин в первый брак — 27,1 года, в повторный — 40,2 года.

«В общей численности населения республики на протяжении длительного периода времени удельный вес мужчин остается неизменным — 49,5 процента. Численность мужчин в республике на начало 2017 года составила немногим более 3 миллионов», — отметили в Нацстаткоме.
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