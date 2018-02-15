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Общество

21 врач и 10 медсестер. В Узбекистане впервые провели трансплантацию печени

В Ташкенте в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В.Вахидова провели первую в истории медицины Узбекистана операцию по пересадке части печени пациенту от родственника-донора.

По данным Минздрава Узбекистана, 26-летний Убайдулла Дадахужаев из Паркента долгие годы страдал от цирроза печени. Его состояние ухудшалось, вылечить его с помощью лекарств было практически невозможно. Донором стал его брат.

Операция проводилась совместно с российскими хирургами. В ней участвовали 21 врач и 10 средних медицинских работников.

«Операция длилась почти 15 часов. Все анализы, полученные к этому моменту, подтверждают стабильность общего состояния пациента и донора. И можно сказать, что первая такого рода операция прошла успешно», — говорится в сообщении.
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