Парк в Рабочем городке Бишкека. Разрешение на строительство просрочено

Разрешение на строительство в парковой зоне в Рабочем городке Бишкека просрочено. Об этом ИА «24.kg» сообщил депутат городского кенеша Эрмек Усубалиев.

По его словам, аким Ленинского района Нурдин Тынаев, заявивший о том, что у владельца участка все разрешительные документы в норме, лукавит.

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«Управление земельных ресурсов продлило аренду на землю на три года — до 2020 года, но без права строительства. Разрешение на строительство у владельца просрочено с июня 2017 года», — отметил Эрмек Усубалиев.

Депутаты фракции СДПК дали поручение акиму приостановить стройку.

«Мы хотим этому парку присвоить особый статус. И кроме того, чтобы локально не выезжать по всем скверам, в ближайшее время хотим утвердить парковые зоны. Это, оказывается, не так сложно, и тогда уже никаких поползновений не будет. Но проблема в том, что во многих местах уже есть зеленые и красные книги на участки», — добавил Эрмек Усубалиев.