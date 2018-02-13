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Общество

В селе Молдовановка построят дом для сотрудников ГСИН

В селе Молдовановка Чуйской области построят дом для сотрудников исправительных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По их данным, дом расчитан на 36 квартир.

Председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что в районе села Молдовановка расположены пять учреждений службы, сотрудники которых нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Для работников уголовно-исполнительной системы уже сдан в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом в Нарыне. Кроме того, сотрудники ГСИН готовятся к заселению двух домов в Бишкеке и Джалал-Абаде. В январе началось строительство 24-квартирного дома в селе Жаны-Жер рядом с ИК-19», — рассказал Таалайбек Жапаров.
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