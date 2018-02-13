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Общество

Журналист Эльнура Алканова не видит состава преступления в своем расследовании

Журналист Эльнура Алканова не видит состава преступления в своем расследовании. Об этом она рассказала ИА «24.kg».

Сегодня ей предъявили обвинение по статьям «Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну» и «Разглашение коммерческой, банковской или иной тайны, а также тайны сведений налогоплательщика» УК КР.

«Уголовное дело возбудили 18 декабря, именно тогда, когда я отказалась приносить извинения премьер-министру. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. Состава преступления нет. Дело состоит из двух томов, 500 страниц каких-то непонятных экспертиз. Аналогичные обвинения предъявлены и сотруднику банка, который якобы передал мне документы», — сказала Эльнура Алканова.

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В начале января журналиста вызывали на допрос в следственное управление ГСБЭП. Поводом для беседы в финполе послужила статья-расследование. Эльнура Алканова пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум в $10 миллионов.

ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

Напомним, ОсОО «Идеал Хаус» несколько раз не смогли реализовать из-за пассивности участников.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

После публикации руководство БТА Банка потребовало возбудить уголовное дело в отношении Эльнуры Алкановой. Ранее суд запретил ей выезжать за пределы страны.
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