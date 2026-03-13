В Бишкеке коттеджи построили впритык к водозабору: мэр приказал снести

В Бишкеке коттеджи построили впритык к водозабору «Орто-Алыш». Мэр столицы Айбек Джунушалиев распорядился проверить законность возведения домов вблизи стратегического объекта. Об этом он заявил в ходе рабочего объезда ключевых инфраструктурных объектов.

В пресс-службе муниципалитета проинформировали, что градоначальник поручил провести проверку законности домов, расположенных вблизи водозабора, подготовить их опорные планы и активизировать работы по созданию подпиточного озера.

Айбек Джунушалиев напомнил, что этот объект обеспечивает питьевой водой 40 процентов населения Бишкека.

«Как минимум за забором должна быть охранная зона, а тут дорога. Охранная зона водозабора как будет обеспечиваться? Это стратегический объект. Нужно проверить законность каждого объекта вплоть до сноса», — сказал он подчиненным.