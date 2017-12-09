Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста

Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело в отношении внештатного корреспондента международного информационного агентства «Фергана» Эльнуры Алкановой. Журналист ранее провела расследование о приобретении элитного коттеджного поселка «Идеал Хаус».

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Управляющий банка Дмитрий Бодров обратился с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями КР. Он потребовал привлечь журналиста к уголовной ответственности за нарушение ею, как он полагает, ряда статей Уголовного кодекса КР. В частности, Дмитрий Бодров считает, что журналист нарушила закон о разглашении банковской и коммерческой тайны.

Заявитель также потребовал возбудить дело и в отношении анонимного собеседника Эльнуры Алкановой (в материале он представлен как сотрудник банка) за распространение информации, не соответствующей действительности.

Эльнура Алканова уже была приглашена в Финпол на беседу. Она написала объяснительную.

В ГСБЭП ситуацию не комментируют.