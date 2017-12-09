09:56
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста

Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело в отношении внештатного корреспондента международного информационного агентства «Фергана» Эльнуры Алкановой. Журналист ранее провела расследование о приобретении элитного коттеджного поселка «Идеал Хаус».

Читайте по теме
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева

Управляющий банка Дмитрий Бодров обратился с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями КР. Он потребовал привлечь журналиста к уголовной ответственности за нарушение ею, как он полагает, ряда статей Уголовного кодекса КР. В частности, Дмитрий Бодров считает, что журналист нарушила закон о разглашении банковской и коммерческой тайны.

Заявитель также потребовал возбудить дело и в отношении анонимного собеседника Эльнуры Алкановой (в материале он представлен как сотрудник банка) за распространение информации, не соответствующей действительности.

Эльнура Алканова уже была приглашена в Финпол на беседу. Она написала объяснительную.

В ГСБЭП ситуацию не комментируют.
Ссылка:
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Финполиции Кыргызстана понадобились телевизоры и ноутбуки на 1,2 миллиона сомов
Требует деньги, сдает кабинеты. На директора ЦСМ № 1 пожаловались чиновникам
Финпол Кыргызстана с начала года возместил 1,7 миллиарда сомов
На покупку шести авто ГСБЭП потратит почти 4 миллиона сомов
На суде родственник подсудимого угрожает журналисту
Кому достались коттеджи Максима Бакиева? Журналисты провели расследование
Кыргызские СМИ могут разориться из-за несоразмерных судебных исков
Алмазбеку Атамбаеву предложили отозвать исковые требования к СМИ
Правозащитники возмущены закрытием ТРК «Сентябрь»
Темир Сариев вступился за журналистов и свободу прессы
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг