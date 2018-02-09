15:46
-5
USD 68.66
EUR 84.05
RUB 1.19
Общество

Мэр Бишкека не стал оправдываться за ремонт в подземных переходах

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал сегодня на пресс-конференции качество ремонта подземных переходов. Недавно, по словам журналиста, из-за скользкой плитки в одном из них упала беременная женщина.

«Я не хочу оправдываться. Факт есть, мы на него отреагировали. В связи с высокой влажностью организовалась невидимая пленка, наледь. Глянцевый мрамор не надо демонтировать, его горелками превращают в матовый, чтобы не скользил», — сказал градоначальник.

Он отметил, что работы будут производить после оттепели за счет подрядчика. В том числе заменят и испорченное покрытие, установленное для незрячих.

Напомним, в двух подземных переходах — у ЦУМа и филармонии — сразу после капремонта горожане сообщали о недочетах и возникших проблемах.
Ссылка:
просмотров: 866
Версия для печати
Материалы по теме
2,5 тысячи деревьев спилят в Бишкеке в 2018 году
Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается
В миллионном Бишкеке насчитали чуть более 5 тысяч безработных
В Бишкеке почти в два раза выросло количество ДТП с общественным транспортом
Бишкекчане вновь жалуются на жестокий отстрел собак
Почти половина автобусного парка в Бишкеке подлежит списанию
Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но убитые маршрутки
Третий год в Бишкеке разрабатывают план детальной планировки города
В Бишкеке ожидают первую поставку новых троллейбусов
Казахстан не останется без воды из-за ремонта на Кировском водохранилище
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!
&laquo;Бакай Банк&raquo; защитит ваши деньги от&nbsp;инфляции «Бакай Банк» защитит ваши деньги от инфляции
Банк «Бай-Тушум». Три способа «перезагрузки» для малого и среднего бизнеса Банк «Бай-Тушум». Три способа «перезагрузки» для малого и среднего бизнеса