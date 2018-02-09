Мэр Бишкека не стал оправдываться за ремонт в подземных переходах

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал сегодня на пресс-конференции качество ремонта подземных переходов. Недавно, по словам журналиста, из-за скользкой плитки в одном из них упала беременная женщина.

«Я не хочу оправдываться. Факт есть, мы на него отреагировали. В связи с высокой влажностью организовалась невидимая пленка, наледь. Глянцевый мрамор не надо демонтировать, его горелками превращают в матовый, чтобы не скользил», — сказал градоначальник.

Он отметил, что работы будут производить после оттепели за счет подрядчика. В том числе заменят и испорченное покрытие, установленное для незрячих.

Напомним, в двух подземных переходах — у ЦУМа и филармонии — сразу после капремонта горожане сообщали о недочетах и возникших проблемах.