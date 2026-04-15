Экономика

Линия 35 киловольт «Угут — Тоголок Молдо» переносится в безопасную зону

В рамках реформ, проводимых Министерством энергетики Кыргызской Республики для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, филиал ОАО «НЭСК» Нарынское предприятие электрических сетей проводит работы по переносу воздушной линии 35 киловольт «Угут — Тоголок Молдо» в безопасную зону.

Железобетонную опору данной линии в прошлом году смыла река Нарын. В тот период линия временно восстановлена. В этом году в целях обеспечения безопасности ведется перенос 13 опор в зону, удаленную от русла реки. Работы выполняются в активном режиме.

Они осуществляются в рамках капитального строительства с привлечением 13 сотрудников и 6 единиц специальной техники.

В результате переноса воздушной линии в безопасную зону будет обеспечено надежное и стабильное электроснабжение сел Ак-Кыя, Куртка, Тоголок Молдо и Жогорку-Май Ак-Талинского района, а также значительно повысится надежность электрических сетей.

Кроме того, в плане работ службы высоковольтных сетей на 2026 год предусмотрены следующие мероприятия:

• строительство подъездных дорог для обслуживания воздушных линий;
• замена устаревших опор 20 железобетонными опорами типа СВ-164 на воздушной линии 35 киловольт «Угут — Карла Маркса»;
• модернизация воздушной линии 35 киловольт «Угут — Баетово» с заменой 21,6 километра провода АС-50 проводом АС-95.

Также в 2026 году планируется замена в общей сложности 8 тысяч изоляторов. Из 1 тысячи 996,077 километра воздушных линий, находящихся на обслуживании предприятия, на 50 километрах предусмотрен капитальный ремонт. На сегодня работы выполнены на 20 километрах. Отремонтировано 136 километров из 1 тысячи 950. Полное завершение работ планируется до конца октября 2026-го. 
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
В&nbsp;Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
Бизнес
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
15 апреля, среда
11:15
Не ругайтесь. Употребление мата негативно сказывается на здоровье — профессор Не ругайтесь. Употребление мата негативно сказывается н...
11:14
Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар
11:11
Опасные маневры на дорогах: BMW водворили на штрафстоянку
11:07
В ЖК призывают отказаться от коммерческого тарифа за электроэнергию для мечетей
11:06
Линия 35 киловольт «Угут — Тоголок Молдо» переносится в безопасную зону