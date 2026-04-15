В рамках реформ, проводимых Министерством энергетики Кыргызской Республики для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, филиал ОАО «НЭСК» Нарынское предприятие электрических сетей проводит работы по переносу воздушной линии 35 киловольт «Угут — Тоголок Молдо» в безопасную зону.

Железобетонную опору данной линии в прошлом году смыла река Нарын. В тот период линия временно восстановлена. В этом году в целях обеспечения безопасности ведется перенос 13 опор в зону, удаленную от русла реки. Работы выполняются в активном режиме.

Они осуществляются в рамках капитального строительства с привлечением 13 сотрудников и 6 единиц специальной техники.

В результате переноса воздушной линии в безопасную зону будет обеспечено надежное и стабильное электроснабжение сел Ак-Кыя, Куртка, Тоголок Молдо и Жогорку-Май Ак-Талинского района, а также значительно повысится надежность электрических сетей.

Кроме того, в плане работ службы высоковольтных сетей на 2026 год предусмотрены следующие мероприятия:

• строительство подъездных дорог для обслуживания воздушных линий;

• замена устаревших опор 20 железобетонными опорами типа СВ-164 на воздушной линии 35 киловольт «Угут — Карла Маркса»;

• модернизация воздушной линии 35 киловольт «Угут — Баетово» с заменой 21,6 километра провода АС-50 проводом АС-95.

Также в 2026 году планируется замена в общей сложности 8 тысяч изоляторов. Из 1 тысячи 996,077 километра воздушных линий, находящихся на обслуживании предприятия, на 50 километрах предусмотрен капитальный ремонт. На сегодня работы выполнены на 20 километрах. Отремонтировано 136 километров из 1 тысячи 950. Полное завершение работ планируется до конца октября 2026-го.