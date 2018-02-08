Никто не может отнять у журналистов право критиковать власть

Председатель Союза журналистов КР Абдыкадыр Султанбаев считает, что никто не может отнять у СМИ право критиковать власть. Об этом он заявил ИА «24.kg».

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По его словам, в обществе часто стали возникать проблемы реализации свободы слова в средствах массовой информации, сопровождающиеся судебными разбирательствами.

«Вступая в должность президента КР, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что свобода слова и ответственность должны быть едиными, неразрывными понятиями. Об этом отечественные журналисты при подготовке информационных материалов должны помнить всегда. Но право говорить и писать правду, критиковать власть за недостатки и ошибки, допущенные в государственных делах, отнимать у нас никто не может», — пояснил Абдыкадыр Султанбаев.

Союз журналистов КР надеется, что примеру президента Сооронбая Жээнбекова последуют и другие органы государственной власти и чиновники, подвергавшиеся ранее критике со стороны СМИ Кыргызстана.