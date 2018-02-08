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Общество

Проблема пыток в Кыргызстане остается острой

Несмотря на все действия, предпринимаемые руководством страны для предотвращения пыток, проблема остается острой. Об этом заявил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

«В 2017 году к нам поступило 217 обращений, из которых 104 — на применение пыток, 25 — на жестокое обращение. 95 процентов заявлений касалось пыток в системе МВД, 8 процентов — в учреждениях ГКНБ, один процент — ГСИН. По двум заявлениям возбуждены уголовные дела», — рассказал он.

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По мнению омбудсмена Кубата Оторбаева, решение проблемы требует комплексного подхода — начиная со следствия и заканчивая решениями судов.

«Без реформы государственных органов невозможно искоренить пытки. Многое зависит от того, насколько государство заинтересовано в борьбе с ними. Власти Кыргызстана проводят в этом направлении большую работу. Создание Национального центра — тому подтверждение. Но необходимо довести до конца реформу правоохранительных и судебных органов», — считает он.

Кубат Оторбаев отметил, что фактов, когда за подобные преступления получали заслуженное наказание, мало. Кроме того, есть определенные недостатки в законодательстве. Институт омбудсмена собрал свои рекомендации в специальном докладе.
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