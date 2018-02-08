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Общество

На проекты по противодействию пыткам в Кыргызстане ЕС уже потратил миллион евро

На проекты по противодействию пыткам в Кыргызстане ЕС уже потратил миллион евро.

Европейский союз профинансировал в Кыргызстане два проекта, направленных на противодействие пыткам, на сумму 1 миллион евро. В начале года заработал новый проект, об этом сообщила глава отдела по сотрудничеству представительства ЕС в КР Шарлотт Адриэн.

«В Европейском союзе придают первостепенное значение противодействию насилию и нечеловеческому отношению. Мы уже профинансировали в Кыргызстане два проекта, которые помогли, в частности, скоординировать потенциал Национального центра по предупреждению пыток и гражданского общества в помощи жертвам насилия», — рассказала она.

Новый проект обойдется Евросоюзу в 760 тысяч евро.
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