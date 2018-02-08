В тюрьмах Кыргызстана содержатся более 10,5 тысячи человек

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызстана отбывают наказание свыше 10,5 тысячи осужденных. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции региональный директор Penal Reform Internation в Центральной Азии Азамат Шамбилов со ссылкой на данные Международного центра тюремных исследований.

«Кыргызстан является участником международных конвенций по искоренению пыток в закрытых учреждениях. В этом году страна представит доклад о том, что сделано в этом направлении, в Комитет ООН против пыток», — рассказал он.

По его словам, пытки есть во многих странах, особенно в изолированных местах (не обязательно связанных с уголовно-исполнительной системой) и куда общество не имеет доступа.

«Высокие риски применения пыток — в первые часы после лишения свободы. Статистика показывает, что большая часть неправомерных действий совершается на досудебной стадии — не менее 85 случаев из ста», — сказал эксперт.