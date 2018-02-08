15:05
-8
USD 68.58
EUR 84.89
RUB 1.20
Общество

Сторонники осужденных оппозиционеров просят приема у президента Кыргызстана

Сторонники осужденных членов «Эл уну» Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова, Дастана Сарыгулова и Кубанычбека Кадырова просят президента Сооронбая Жээнбекова принять их. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил председатель комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, жители Сузакского района Джалал-Абадской области намерены рассказать главе государства о своем видении происходящего вокруг политических заключенных.

У них есть надежда на то, что Сооронбай Жээнбеков восстановит законность. Они надеются, что глава государства сделает все, чтобы законы исполнялись.

Сапар Аргымбаев

Житель Сузакского района Топчубай Кабылов рассказал, что решение пойти на прием к президенту приняли аксакалы всей Джалал-Абадской области.

«Мы выбирали Жээнбекова в надежде на то, что он восстановит справедливость, будет заботиться о народе. Теперь мы просим от него взять дело Бектура Асанова и его соратников, которые сидят в тюрьме, под контроль. Примите нас, мы расскажем вам правду», — заявил Топчубай Кабылов.

Вчера Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.
Ссылка:
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Суд снял с Сарыгулова и Карыбекова обвинение в насильственном захвате власти
Комитет по защите политзаключенных о судебном произволе в деле о захвате власти
Обвиняемых в попытке захвата власти лишили последнего слова в суде
Мать контрактника заявила об унижениях со стороны командира спецназа «Илбирс»
Сухая голодовка. ГСИН оценивает состояние осужденных как удовлетворительное
Голодающих членов оппозиции просят начать пить воду
К сухой голодовке присоединился еще один осужденный из «Народного парламента»
Протест. Сразу двое осужденных «Народного парламента» объявили сухую голодовку
Раненный узбекскими пограничниками пастух вернулся в Кыргызстан
Несколько сел переименовали в Кыргызстане
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
&laquo;Агент 024&raquo;: Горожане возмущены &laquo;скрытной&raquo; работой сотрудников ГУОБДД «Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom