Сторонники осужденных оппозиционеров просят приема у президента Кыргызстана

Сторонники осужденных членов «Эл уну» Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова, Дастана Сарыгулова и Кубанычбека Кадырова просят президента Сооронбая Жээнбекова принять их. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил председатель комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, жители Сузакского района Джалал-Абадской области намерены рассказать главе государства о своем видении происходящего вокруг политических заключенных.

У них есть надежда на то, что Сооронбай Жээнбеков восстановит законность. Они надеются, что глава государства сделает все, чтобы законы исполнялись. Сапар Аргымбаев

Житель Сузакского района Топчубай Кабылов рассказал, что решение пойти на прием к президенту приняли аксакалы всей Джалал-Абадской области.

«Мы выбирали Жээнбекова в надежде на то, что он восстановит справедливость, будет заботиться о народе. Теперь мы просим от него взять дело Бектура Асанова и его соратников, которые сидят в тюрьме, под контроль. Примите нас, мы расскажем вам правду», — заявил Топчубай Кабылов.

Вчера Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.