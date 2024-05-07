В Джалал-Абаде из-за активизации оползня временно переселяют десять семей

В селе Жузумжан Аксыйского района Джалал-Абадской области десять семей, проживающих в опасной зоне, временно переселяют в безопасное место из-за активизации старого оползня. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, для перевозки семей в безопасное место выделен специальный транспорт и привлечены сотрудники районного отделения министерства.

На территории Джалал-Абадской области 1 тысяча 20 опасных мест. Там продолжают проживать 1 тысяча 67 семей. Ежегодно в весенне-летний сезон работники структурных подразделений выдают напоминания местным органам власти и жителям.