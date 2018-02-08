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Общество

Комитет по защите политзаключенных о судебном произволе в деле о захвате власти

В уголовном деле обвиняемых в попытке захвата власти нет вещественных доказательств. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил председатель комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, вчера Бишкекский горсуд подтвердил беззаконие в отношении Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова.

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«Уголовное дело носит политический характер. Нужно было создать образ врага. В ходе судебных процессов судьи отказались допрашивать следователя, который вел это дело. У подсудимых и их адвокатов было около 50 вопросов к нему. Все ходатайства и заявления отклонены судом», — сказал Сапар Аргымбаев.

Он добавил, что и в суде, и во время следствия не были представлены доказательства вины подсудимых.

«В частности, не были представлены вещественные доказательства — оружие, финансовые средства... Судьям не хватило духа не нарушать закон. Судебная коллегия не допустила никого из родственников в зал суда и огласила приговор без подсудимых», — отметил Сапар Аргымбаев.

Вчера Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.
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