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Общество

Обвиняемых в попытке захвата власти лишили последнего слова в суде

Судьи Бишкекского городского суда лишили обвиняемых в попытке захвата власти Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова последнего слова. Об этом ИА «24.kg» сообщила член Комитета защиты политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, двух подсудимых — Кадырова и Карыбекова — вывели из зала суда. В коридоре те заявили, что их лишили последнего слова.

«Судьи удалились в совещательную комнату для вынесения приговора. Однако подсудимых уже увезли», — сказала Зульфия Марат.

Сухую голодовку объявили три осужденных оппозицонера — эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший депутат парламента от СДПК Кубанычбек Кадыров.

Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля 2017-го огласил вердикт членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет. Все, кроме Дастана Сарыгулова, опротестовали приговор.
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