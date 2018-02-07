В Кыргызстане по числу потребителей лидируют опиоидные наркотики

В Кыргызстане не столь удручающая картина с новыми психотропными веществами: в лидерах по-прежнему опиоидные наркотики. Об этом сообщила на круглом столе «Новые наркотики и изменение наркосцены в Центральной Азии» заместитель директора Республиканского центра наркологии Татьяна Борисова.

По официальной статистике, опиоиды употребляют 65 процентов зависимых, каннабис — 27,3 процента. Татьяна Борисова

По ее словам, в последнее время при тестировании водителей, совершивших дорожно-транспортные происшествия, все чаще выявляют употребляющих каннабис.