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Общество

В Кыргызстане по числу потребителей лидируют опиоидные наркотики

В Кыргызстане не столь удручающая картина с новыми психотропными веществами: в лидерах по-прежнему опиоидные наркотики. Об этом сообщила на круглом столе «Новые наркотики и изменение наркосцены в Центральной Азии» заместитель директора Республиканского центра наркологии Татьяна Борисова.

По официальной статистике, опиоиды употребляют 65 процентов зависимых, каннабис — 27,3 процента.

Татьяна Борисова
По ее словам, в последнее время при тестировании водителей, совершивших дорожно-транспортные происшествия, все чаще выявляют употребляющих каннабис.
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