Суд Аиды Саляновой. Со сторонниками обвиняемой разбираются милиционеры

В Бишкекском городском суде продолжается процесс по делу депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Идут прения сторон.

Во время них один из судей сделал замечание парню, который снимал процесс на видео. Тот ответил, что процесс открытый, и он имеет право снимать его на видео. Парень попросил судью не нарушать его конституционные права.

В итоге председательствующая судья Воронцова попросила мужчину покинуть зал, тот отказался. Судья пригласил сотрудников милиции, несколько сторонников Аиды Саляновой стали снимать это на видео. Председательствующая попросила всех покинуть зал.