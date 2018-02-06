22:03
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Общество

Суд Аиды Саляновой. Со сторонниками обвиняемой разбираются милиционеры

В Бишкекском городском суде продолжается процесс по делу депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Идут прения сторон. 

Во время них один из судей сделал замечание парню, который снимал процесс на видео. Тот ответил, что процесс открытый, и он имеет право снимать его на видео. Парень попросил судью не нарушать его конституционные права.

В итоге председательствующая судья Воронцова попросила мужчину покинуть зал, тот отказался. Судья пригласил сотрудников милиции, несколько сторонников Аиды Саляновой стали снимать это на видео. Председательствующая попросила всех покинуть зал.
Ссылка:
просмотров: 1021
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Аиды Саляновой. Ее сторонники заявляют о пытках и правовом беспределе
Суд Аиды Саляновой. Допрос свидетелей начали до возбуждения уголовного дела
Дело Аиды Саляновой. На судебное заседание не пускают бывшего депутата
Дело Аиды Саляновой. Суд намерен удалить подсудимую из зала заседаний
Дело Аиды Саляновой. Адвокат напомнила о подставных свидетелях
Дело Аиды Саляновой. Обвинение упрекают в халтурном расследовании
Дело Аиды Саляновой. На процессе очередная словесная перепалка
Нападение на дочь депутата. Виновных не нашли до сих пор
Дело милиционеров, обвиняемых в пытках, приостановили
Суд Аиды Саляновой. Адвокату стало плохо, процесс перенесли
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00