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Общество

Одна из причин религиозной радикализации молодежи — социальная несправедливость

Одна из основных причин вовлечения молодежи в экстремистские организации — социальная несправедливость. Об этом во время видеомоста «Как сдерживать распространение радикальной идеологии среди мусульман в СНГ» заявил член Совета улемов Кыргызстана, теолог Кадыр Маликов.

По его словам, говоря о радикализации, можно ссылаться на низкий уровень грамотности молодежи в вопросах ислама, но причиной является и социальный фактор — вопросы несправедливости, расслоения общества на бедных и богатых.

«И это толкает молодежь на поиски ответов в исламе на свои — в первую очередь идеологические —вопросы. Дело в том, что сегодняшняя молодежь видит в исламе не просто ритуалы (чтение намаза, соблюдение орозо и другие), а ищет ответы в большей степени на политические вопросы», — считает Кадыр Маликов.

По его словам, много вопросов в обществе к соотношению демократии и ислама, светскости и роста религиозности. И здесь необходимо искать баланс.

«Учитывая нашу специфику — политическую ситуацию и сложившуюся политическую модель, надо смотреть и положительные, и отрицательные стороны. Свобода вероисповедания дает государству возможность маневрировать и применять не только репрессивные, ограничительные меры, но и использовать профилактику радикализации», — сказал он.

С другой стороны, по мнению теолога, иногда жесткие рамки светскости «по-советски» заставляют молодежь видеть в государстве врага, антиисламский характер страны, что очень опасно.
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