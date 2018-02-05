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Общество

Дело милиционеров, обвиняемых в пытках, приостановили

Дело сотрудников Аламудунского РОВД, обвиняемых в пытках, приостановлено. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Бактыбек Джумашев.

По его словам, милиционеры находятся под подпиской о невыезде и продолжают работать. Процесс проходит в Свердловском райсуде Бишкека. Его подзащитный Максат Балабаев утверждает: показания о том, что он якобы убил свояка, получены под пытками. Экспертиза доказала, что пытки были. Однако адвокат обвиняемых заявила о назначении повторной комплексной экспертизы, и суд удовлетворил ходатайство. «Но это просто безобразие! Процесс фактически завершился. Мы должны были перейти к исследованию материалов. На этом этапе подобного рода прошения не принимаются», — сказал юрист.

Максата Балабаева задержали в декабре 2014 года. Он рассказал, что сотрудники Аламудунского РОВД избивали его, чтобы он дал признательные показания.

Отметим, 21 декабря по статье «Пытка» рассмотрели дело и в Джалал-Абадском областном суде, признав милиционеров УВД города Кара-Куля виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.
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