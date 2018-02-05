21:17
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Общество

Обмудсмен взял под контроль дело о раненном на границе мужчине

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев навестил раненного на кыргызско-узбекской границе Асана Усенбаева. Об этом сообщила пресс-служба правозащитника.

Уточняется, что к омбудсмену обратилась сестра Усенбаева. Она рассказала, что распространенная ранее в СМИ информация о незаконном пересечении границы ее братом не соответствует действительности.

«Со слов Усенбаева, 27 января примерно в 17.00 двое пограничников Узбекистана вторглись на территорию Ала-Букинского района в местности Ажек, без объяснений выстрелили в него из автомата и поволокли его на территорию РУз. После задержания Усенбаева госпитализировали. 31 января его вернули на родину. По словам врачей, ему предстоит провести более трех операций и пройти долгую реабилитацию, так как кость левого бедра полностью раздроблена пулей», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Кубат Оторбаев возьмет это происшествие на особый контроль. Он пообещал, что будет настаивать на проведении тщательного расследования дела и привлечении всех виновных к ответственности.
Ссылка:
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан вводит безвизовый режим с семью странами
Раненный узбекскими пограничниками пастух вернулся в Кыргызстан
В Кыргызстане уменьшилось количество инцидентов на границах
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Узбекистана
В Узбекистане упростят паспортный режим и введут ID-карты
В Кыргызстане около миллиона людей не имеют доступа к чистой питьевой воде
В Узбекистане иностранные вузы освободили от всех налогов до 2023 года
Неделя-24. Что вы могли пропустить
На КПП «Торугарт-автодорожный» заработала Единая система учета внешней миграции
Кыргызско-китайская граница временно закрыта
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Энергетики валят вину друг на&nbsp;друга, устроив разборки перед СМИ Авария на ТЭЦ. Энергетики валят вину друг на друга, устроив разборки перед СМИ
Бизнес
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов