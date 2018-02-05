Обмудсмен взял под контроль дело о раненном на границе мужчине

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев навестил раненного на кыргызско-узбекской границе Асана Усенбаева. Об этом сообщила пресс-служба правозащитника.

Уточняется, что к омбудсмену обратилась сестра Усенбаева. Она рассказала, что распространенная ранее в СМИ информация о незаконном пересечении границы ее братом не соответствует действительности.

«Со слов Усенбаева, 27 января примерно в 17.00 двое пограничников Узбекистана вторглись на территорию Ала-Букинского района в местности Ажек, без объяснений выстрелили в него из автомата и поволокли его на территорию РУз. После задержания Усенбаева госпитализировали. 31 января его вернули на родину. По словам врачей, ему предстоит провести более трех операций и пройти долгую реабилитацию, так как кость левого бедра полностью раздроблена пулей», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Кубат Оторбаев возьмет это происшествие на особый контроль. Он пообещал, что будет настаивать на проведении тщательного расследования дела и привлечении всех виновных к ответственности.