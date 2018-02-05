Сухая голодовка. ГСИН оценивает состояние осужденных как удовлетворительное

Состояние осужденных за попытку захвата власти членов «Народного парламента» удовлетворительное. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГСИН.

Читайте по теме Голодающих членов оппозиции просят начать пить воду

«Все трое обследованы. Врачи указывают, что биохимические анализы крови заключенных в пределах нормы. Они получают терапию и находятся под наблюдением медицинского персонала. Держащие голодовку жалуются на головокружение и сухость во рту. Со всеми троими врачи провели беседу о поcледствиях голодовки», — сообщили в ГСИН.

Напомним, 1 февраля стало известно, что сразу двое осужденных членов «Народного парламента» объявили сухую голодовку: эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков и экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. На следующий день к ним присоединился еще один осужденный — бывший депутат парламента от СДПК Кубанычбек Кадыров.

Первомайский райсуд Бишкека 17 апреля 2017 года огласил вердикт членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бектура Асанова приговорили к 12 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кубанычбек Кадыров получил 12 лет колонии усиленного режима.

Все, кроме Дастана Сарыгулова, опротестовали приговор в вышестоящей судебной инстанции.