Голодающих членов оппозиции просят начать пить воду

Обвиняемые в попытке захвата власти Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков и Асан Кадыров намерены прекратить голодовку после отставки председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Об этом в ходе митинга возле ИК № 47 журналистам сообщил глава комитета по защите политических заключенных Сапарбек Аргымбаев.

По его словам, состояние Бектура Асанова плохое. В ночь с 3 на 4 февраля он терял сознание, а у Асана Кадырова высокое давление и предынфарктное состояние.

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Сапарбек Аргымбаев сообщил, что члены «Эл уну» написали обращение к депутатам Жогорку Кенеша, в котором заявляют, что «председатель ГКНБ возглавил государственное организационное преступное сообщество и является государственным преступником № 1».

«Мы требуем отставки Сегизбаева и привлечения его к уголовной ответственности. Сухую голодовку до удовлетворения наших требований не прекратим, поскольку на кону вопрос жизни страны и будущего Кыргызстана на международной арене. Надеемся на ваши честь и достоинство», — отмечается в заявлении заключенных.

Председатель Комитета защиты политзаключенных попросил Асанова, Карыбекова и Кадырова через СМИ прекратить голодовку, так как после этого последствия могут быть тяжелыми.

«Медики уточняют, что результатом сухой голодовки могут стать необратимые процессы. Мы через СМИ просим всех троих прекратить сухую голодовку и начать пить воду», — сказал Сапарбек Аргымбаев.