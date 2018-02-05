Голодающих членов оппозиции просят начать пить воду

Обвиняемые в попытке захвата власти Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков и Асан Кадыров намерены прекратить голодовку после отставки председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Об этом в ходе митинга возле ИК № 47 журналистам сообщил глава комитета по защите политических заключенных Сапарбек Аргымбаев.
По его словам, состояние Бектура Асанова плохое. В ночь с 3 на 4 февраля он терял сознание, а у Асана Кадырова высокое давление и предынфарктное состояние.
«Мы требуем отставки Сегизбаева и привлечения его к уголовной ответственности. Сухую голодовку до удовлетворения наших требований не прекратим, поскольку на кону вопрос жизни страны и будущего Кыргызстана на международной арене. Надеемся на ваши честь и достоинство», — отмечается в заявлении заключенных.
«Медики уточняют, что результатом сухой голодовки могут стать необратимые процессы. Мы через СМИ просим всех троих прекратить сухую голодовку и начать пить воду», — сказал Сапарбек Аргымбаев.