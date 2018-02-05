Узбекистан вводит безвизовый режим с семью странами

Президент Узбекистана подписал указ о введении с 10 февраля безвизового режима для граждан Турции, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Японии и Израиля. Об этом сообщила Газета.uz.

Безвизовый режим будет распространяться на экипажи самолетов авиакомпаний, организующих регулярные авиаперелеты в страну.

Отмена ограничений будет действовать в течение 30 дней.

Указом также предусмотрен ввод с 10 февраля упрощенного порядка оформления туристских виз для 39 стран, предусматривающего отмену требования предоставления в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Узбекистане и оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов. Таким образом, количество стран с упрощенным визовым режимом увеличится с 15 до 51.

Кроме того, в указе содержится поручение ввести с 1 июля 2018 года систему выдачи электронных въездных виз.