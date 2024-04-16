Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции с 20 апреля. Об этом сообщает информагентство «ХОВАР» со ссылкой на МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что со ссылкой на примечание к постановлению правительства РТ от 28 марта с целью реализации принципа взаимности начиная с 20 апреля визовый режим будет применяться в отношении владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции.

Граждане Турции могут получить визу в посольствах и консульствах Таджикистана за рубежом.

6 апреля стало известно, что Турция отменяет безвизовый режим с РТ с 20 апреля.