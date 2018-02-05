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Общество

В мэрии Бишкека не могут решить, повышать тарифы на транспорт или нет

Мэрия Бишкека пока не выносит на рассмотрение депутатов городского кенеша вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом ИА «24.kg» сообщили в муниципалитете.

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В сентябре 2017-го мэр столицы Албек Ибраимов заявил о планах повысить цену за проезд в муниципальном транспорте на 50 процентов — с 8 сомов до 12, поскольку стоимость проезда не соответствует себестоимости.

Однако горожане раскритиковали инициативу, и после этого чиновники не возвращались к вопросу.

Отметим, мэрия Бишкека ежегодно дотирует муниципальный транспорт примерно на 230 миллионов сомов. Проезд в автобусах и троллейбусах сегодня стоит 8 сомов, в маршрутках днем — 10, а после 21.00 — 12 сомов.
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