Довод, что мобильные кошельки не до конца персонифицированы, несостоятелен

«Довод о том, что мобильные кошельки не до конца персонифицированы, я считаю несостоятельным», — заявил ИА «24.kg» эксперт IT-сферы, генеральный директор компании CRM Technologies Улан Джумашев.

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Напомним, сегодня председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов на заседании фракции «Кыргызстан» сообщил, что сотовым операторам не удалось идентифицировать своих абонентов. А это может быть опасно, поскольку возможны случаи финансирования терроризма.

Улан Джумашев же считает такой довод слабым. У человека есть SIM-карта, которая зарегистрирована на него. Без регистрации новую SIM-карту не купишь нигде.

Если я оформил на эту SIM-карту кошелек, то первое время он будет неавторизованным. Но все существующие мобильные кошельки имеют жесткие ограничения на платежи в районе 15 тысяч сомов. Чтобы снять это ограничение, я должен пойти с паспортом в банк, открыть расчетный счет и зарегистрировать мой кошелек. Улан Джумашев

«В итоге, чтобы я мог переводить деньги, за исключением разве что оплаты коммунальных услуг и мелких покупок, я должен быть идентифицирован. А оплачивая счета «Северэлектро», я не финансирую терроризм. Соответственно, чтобы некоему гипотетическому террористу перевести деньги, он должен быть идентифицирован», — рассуждает Улан Джумашев.

Кроме того, эксперт уверен, что мобильные операторы не собираются ворочать огромными деньгами с помощью мобильных кошельков. Система предназначена для мелких ежедневных покупок в пределах нескольких тысяч сомов.

«Даже авторизованный пользователь может держать на балансе мобильного кошелька в пределах 30-50 тысяч сомов. В масштабах террористических организаций это такие незначительные суммы, что представить схему финансирования с помощью мобильных кошельков довольно сложно», — уверен Улан Джумашев.

Гипотетический террорист должен держать при себе сумку с телефонами, на которых есть кошельки, авторизованные на него, что автоматически вызовет вопросы у банка. Поэтому довод о том, что мобильные кошельки не до конца персонифицированы, я считаю несостоятельным. Улан Джумашев

«Сотовые операторы не являются финансовыми структурами. Но они тоже работают с деньгами. И в этом смысле система автоматического учета давно отлажена», — заключил Улан Джумашев.