Мобильные платежи. Нацбанк против прогресса?

Противостояние Национального банка и мобильных операторов продолжается. Регулятор категорически отказывается пускать на рынок платежей тех, кто способен значительно упростить жизнь кыргызстанцев.

Договориться не удастся?

Рынок телекоммуникаций стремительно меняется. Абоненты все меньше пользуются связью для звонков и все больше предпочитают Интернет. Это и есть та самая цифровизация, о которой так много говорится сегодня. Бешеный ритм жизни требует, чтобы платежи проходили быстро и без проблем. Желательно, чтобы услугу можно было оплатить с мобильного телефона.

Сотовые операторы во всем мире вынуждены подстраиваться под новые правила игры. И Кыргызстан не исключение. Мобильные компании страны два года вели переговоры с регулятором, чтобы запустить свои инновационные финансовые сервисы.

Что получили в итоге? 1 августа 2017 года Национальный банк вынес на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах. Они запрещают пополнять электронные кошельки с баланса мобильного телефона.

Любые рациональные доводы отвергались. Не желая рисковать, Нацбанк решил попросту запретить то, что было бы удобно и полезно. Операторы обратились за помощью к общественности. Поднявшаяся шумиха заставила НБ КР хотя бы не рубить с плеча. Общественное обсуждение поправок продлили почти на пять месяцев, чтобы... в итоге все равно запретить инновации.

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Желая дать полную свободу абонентам в использовании их средств, мобильные операторы в сентябре 2017 года дали возможность пользоваться услугами мобильной коммерции посредством электронных кошельков. Деятельность эта на сегодня законом не запрещена. Кыргызстанцы оценили новшества по достоинству.

«На сегодня сервисами пользуется порядка 100 тысяч человек. Ежедневный оборот достигает 1,2 миллиона сомов. А ведь за четыре года услугами платежных систем воспользовались лишь 300 тысяч граждан. Потенциал развития мобильной коммерции огромен. Людям нравится система. В ней задействованы нетрадиционные секторы экономики», — отметил исполнительный директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев.

Сегодня оплатить услуги интернет-провайдера «Акнет» крайне сложно. Нужно искать терминал, который оказывает эти услуги, ездить по всему городу. С сентября все значительно упростилось. Достаточно воспользоваться приложением одного из сотовых операторов, и проблем решена.

То, что хорошо для простого кыргызстанца, оказалось плохо для Нацбанка. 12 января 2018 года на общественное обсуждение вновь вынесены поправки в положение об электронных деньгах. Пополнять электронный кошелек с баланса мобильного предлагают запретить.

Нам непонятна позиция Национального банка. Запретительные меры — крайние. Их используют в исключительных случаях. Гораздо эффективнее было бы пойти на диалог и принять решение, которое устроит все стороны Айбек Куренкеев

Поддержка правительства — не указ от Нацбанка

«Сегодня не идет речи о том, что бизнес выступает против государства. Ни в коем случае. Правительство нас поддерживает. Мы обсуждали нашу инициативу и с депутатами Жогорку Кенеша. Они нас тоже поддержали», — подчеркнул руководитель службы цифровых и финансовых сервисов «Скай Мобайл» Эрмек Акенеев. И это действительно так.

Регулятор сотовых компаний — Госкомитет информационных технологий и связи не согласен с позицией Нацбанка. Более того, здесь считают, что НБ КР нарушает Конституцию, ограничивая граждан в их правах и свободах.

«В современном мире мобильный телефон не только является средством связи, но и трансформируется в удобное платежное средство. Предоставление гражданам Кыргызстана права использовать мобильный телефон в качестве платежного средства значительно увеличило бы количество безналичных платежей», — заключили в Госкомитете.

Что предлагают мобильные операторы

Камень преткновения в споре Нацбанка и мобильных операторов — вопрос сохранности денег абонента. И сотовые компании пошли на все, чтобы максимально удовлетворить требования регулятора.

Сложно сказать, что еще мы должны сделать, чтобы убедить Нацбанк поддержать нашу идею. Мы уже их выполнили, по сути, организуя трехступенчатую систему защиты средств абонента. Мы выполнили все условия, но нас все равно не слышат Руководитель отдела продаж ЗАО «Альфа Телеком» Сергей Тахавеев

Итак, что же предлагают сотовые компании, чтобы максимально снизить риски и защитить деньги абонентов:

— внесение операторами связи обязательного страхового депозита в размере 100 процентов дневного оборота всех транзакций по абонентам, которые пользуются электронными кошельками;

— внедрение дополнительного депозита в размере 10 процентов от дневной суммы остатков авансовых денежных средств абсолютно всех абонентов компаний, включая даже тех, у кого нет электронного кошелька, на счетах комбанков;

— деньги электронных кошельков находятся у коммерческих банков, поэтому их нельзя неконтролируемо списать.

Право высказаться есть у каждого

«Сегодня проект поправок в положение об электронных деньгах вынесен на общественное обсуждение. Меньше чем через месяц будет принято окончательное решение. Если общественность не выскажет свое мнение, то все сервисы, которые мобильные операторы запустили, просто перестанут работать», — заключил заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОсОО «НУР Телеком» Сергей Егоров.

У каждого кыргызстанца есть время и возможность сказать, стоит или нет запрещать возможность пополнять электронный кошелек с баланса мобильного телефона.