В Кыргызстане дотационных сел стало больше. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат Бакыт Торобаев.

По его словам, в 2017 году в список дотационных вошли еще 6 айыл окмоту. «По сведениям Налоговой службы, некоторые крупные компании уменьшили свои отчисления, а 39 предприятий и вовсе перестали функционировать. По некоторым данным, бюджетники не получили зарплату за январь», — сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что рынок заполнили узбекские товары. «Средним и малым предпринимателям нанесен урон, потому что они неконкурентоспособны. Только когда мы будем конкурентоспособны, села перестанут быть дотационными. Надо разработать стратегию развития», — считает нардеп.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане около 80 процентов айыл окмоту дотационные.