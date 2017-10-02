Бакыт Торобаев передумал. Просит дать ему эфир на ОТРК

Кандидат на пост президента Кыргызстана Бакыт Торобаев направил письмо на имя генерального директора Илима Карыпбекова с уведомлением о готовности пользоваться бесплатным эфиром на ОТРК и согласием участвовать в теледебатах. Об этом в Facebook написал глава государственного канала.

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Напомним, ранее кандидат в президенты отказался от эфира и призвал других кандидатов бойкотировать ОТРК.

Глава ОТРК сообщил, что кандидату отказано в эфире, так как его уже исключили из списка.

«Уважаемые кандидаты! Поймите, пожалуйста, правильно, эфир ТВ — это не автомобиль: захотел - остановил, захотел - поехал. К сожалению, не получится все подготовить. Слишком мало времени осталось», — пишет Илим Карыпбеков.