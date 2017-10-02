16:28
+13
USD 68.66
EUR 80.95
RUB 1.18
Выборы

Бакыт Торобаев передумал. Просит дать ему эфир на ОТРК

Кандидат на пост президента Кыргызстана Бакыт Торобаев направил письмо на имя генерального директора Илима Карыпбекова с уведомлением о готовности пользоваться бесплатным эфиром на ОТРК и согласием участвовать в теледебатах. Об этом в Facebook написал глава государственного канала.

Читайте по теме
Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК
Напомним, ранее кандидат в президенты отказался от эфира и призвал других кандидатов бойкотировать ОТРК.

Глава ОТРК сообщил, что кандидату отказано в эфире, так как его уже исключили из списка.

«Уважаемые кандидаты! Поймите, пожалуйста, правильно, эфир ТВ — это не автомобиль: захотел - остановил, захотел - поехал. К сожалению, не получится все подготовить. Слишком мало времени осталось», — пишет Илим Карыпбеков.
Ссылка:
просмотров: 1470
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ОТРК ответил на призыв кандидата в президенты бойкотировать эфиры канала
Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК
Бакыт Торобаев отказался от прямого эфира на радио
Депутаты Жогорку Кенеша заявили о применении админресурса в агитации
Бакыт Торобаев: Наши цели едины — мы хотим обновления страны!
Бабанов — президент, Торобаев — премьер-министр!
В Кыргызстане создается влиятельный политический тандем «Бабанов — Торобаев»
Бакыт Торобаев: Не буду делить на «акаевских», «бакиевских» и «атамбаевских»
Бакыт Торобаев: Аграрный сектор — это локомотив экономики Кыргызстана
Единым кандидатом в президенты должны были объявить Бакыта Торобаева
Популярные новости
Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по&nbsp;факту подкупа голосов Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа голосов
Бизнес
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов
В&nbsp;Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note&nbsp;8 В Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note 8
В&nbsp;ЦУМе скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;Серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom! В ЦУМе скидки 50 процентов на «Золотые» и «Серебряные» номера от MegaCom!
После реставрации в&nbsp;Бишкеке открылся музей электросвязи ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; После реставрации в Бишкеке открылся музей электросвязи ОАО «Кыргызтелеком»