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Общество

Четыре айыльных округа Кара-Суйского района лишат государственных дотаций

Сельские округи Кашкар-Кыштак, Кызыл-Кыштак, Нариман и Шарк Кара-Суйского района исключат из программы государственных дотаций. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве финансов.

По их словам, предложение главы государственной администрации Кара-Суйского района Тилека Матраимова по выведению из списка дотационных четырех айыльных округов поступило в министерство в конце 2019 года.

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«Сейчас Министерство финансов разрабатывает новую методику расчета выравнивающих грантов. На основании этого вышеуказанные айыльные аймаки исключат из перечня органов местного самоуправления, получающих выравнивающие трансферты», — сообщили в ведомстве.

Сегодня на заседании парламента депутат Искендер Матраимов рассказал об успехах Кара-Суйского района. Нардеп отметил, что четыре айыла можно не датировать, но Минфин настаивает на выделении финансов.

В данном районе всего 17 айыльных округов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142719/
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