ОТРК отказывается предоставлять эфир на теледебатах Бакыту Торобаеву

«В связи с тем, что за последние несколько дней произошли громкие события, связанные с выборным процессом и тем, что ОТРК практически превратилось в рупор для шельмования оппозиционных кандидатов, я намерен выступить на прямых теледебатах и донести до своих избирателей истинную суть происходящего», - заявил кандидат в президенты Бакыт Торобаев.

Напомним, что до этого Бакыт Торобаев в знак протеста за размещение в эфире ОТРК провокационного видеоматериала призвал общественность бойкотировать эфиры ОТРК.

«Да, я призывал бойкотировать эфир ОТРК, но, к сожалению, ситуация на выборах изменилась, и в связи с этим я решил принять участие в теледебатах, и я считаю - это мое законное право как кандидата в президенты. Все доводы руководства телеканала о том, что технически они не смогут предоставить мне возможность выступить в прямом эфире, я рассматриваю как нежелание властей видеть меня на предстоящих теледебатах».

В штабе кандидата Бакыта Торобаева сообщили: «Мы направили в ЦИК соответствующее заявление с требованием обеспечить равную возможность участия в теледебатах на ОТРК 2 октября 2017 года кандидату в президенты Бакыту Торобаеву».

Дата изготовления: 02.10.17. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента Кыргызской Республики Б.Э.Торобаева. Оплатил уполномоченный представитель по финансовым вопросам Б.Б.Тулеев из средств избирательного фонда. Договор от 07/9-1 от 7 сентября 2017 года.