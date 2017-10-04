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Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают

«Становится очевидным, что вся государственная машина сегодня работает на шельмование основных оппонентов кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Сегодня против объединения Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева практически задействована вся государственная «махина», это и местные органы власти, силовой блок, и все государственные СМИ, в том числе и ОТРК. Меня поражает цинизм молодого руководителя ОТРК Илима Карыпбекова, который не устает кричать о том, что якобы наши представители партии ему угрожали. Да если бы были реальные угрозы в его адрес или даже намек на это, то запись этого разговора уже была бы на всех информационных сайтах Кыргызстана. Мы же понимаем, с кем имеем дело, поэтому мы записали этот телефонный разговор с ответственным редактором ОТРК и направили соответствующее заявление в правоохранительные органы, чтобы они отреагировали на голословное заявление Илима Карыпбекова.

Первые две недели агитационной кампании показали, что наше объединение с Бабановым было стратегически правильным решением, и народ на встречах это открыто поддержал. Я думаю, окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они нам проигрывают, и тогда они решили начать против нас информационное и силовое давление. Я думаю, эти провокации и запугивания им уже не помогут, поскольку народ нас поддерживает, и мы это чувствуем.

Что касается всякого рода заявлений о том, что якобы в рядах партии «Онугуу-Прогресс» мне оказывают недоверие, то я лично к этому отношусь спокойно. Поскольку я уверен за свою команду, это все идейные люди, мы вместе проходили и не такие трудности, так что авторы этого политического заказа зря стараются.

Мы все сегодня стали свидетелями применения грязных политических технологий, где оказались замешаны и наши спецслужбы, и даже бандиты, всему этому в Жогорку Кенеше будет дана соответствующая политическая оценка.

В заключение я хочу обратиться ко всем кыргызстанцам с одной лишь просьбой — задать самим себе вопрос: хочу ли я жить так, как живу сейчас, или я хочу перемен в своей жизни и увидеть развитие своей страны?».

Дата изготовления: 04.10.17. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента Кыргызской Республики Б.Э.Торобаева. Оплатил уполномоченный представитель по финансовым вопросам Б.Б.Тулеев из средств избирательного фонда. Договор от 07/9-1 от 7 сентября 2017 года.
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