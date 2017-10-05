Бакыт Торобаев получит 25-минутный эфир на ОТРК

ОТРК предоставит кандидату на пост президента Кыргызстана Бакыту Торобаеву прямой эфир. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный директор общественного канала Илим Карыпбеков.

По его словам, ОТРК не сможет организовать участие Бакыта Торобаева в теледебатах, но бесплатный эфир он получит.

«ОТРК обязана предоставить час бесплатного эфира всем кандидатам в президенты. Из них 45 минут кандидаты используют во время дебатов, а 15 минут — как прямое обращение к зрителям. Бакыту Торобаеву готовы предоставить 25-минутный эфир», — сообщил глава ОТРК.

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Кандидат сможет выступить 9 октября в 17.55.

Вчера на заседании ЦИК рассмотрели жалобу Бакыта Торобаева об отказе ему в прямом эфире на ОТРК. Рабочая группа Центризбиркома сообщила, что общественный канал готов выделить кандидату время для эфира.

Напомним, ранее Бакыт Торобаев отказался от эфира на ОТРК в знак протеста. Однако через несколько дней передумал и заявил о готовности участвовать в теледебатах и личном общении со зрителями.