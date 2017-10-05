11:30
+9
USD 68.60
EUR 80.65
RUB 1.19
Выборы

Бакыт Торобаев получит 25-минутный эфир на ОТРК

ОТРК предоставит кандидату на пост президента Кыргызстана Бакыту Торобаеву прямой эфир. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный директор общественного канала Илим Карыпбеков.

По его словам, ОТРК не сможет организовать участие Бакыта Торобаева в теледебатах, но бесплатный эфир он получит.

«ОТРК обязана предоставить час бесплатного эфира всем кандидатам в президенты. Из них 45 минут кандидаты используют во время дебатов, а 15 минут — как прямое обращение к зрителям. Бакыту Торобаеву готовы предоставить 25-минутный эфир», — сообщил глава ОТРК.

Читайте по теме
ОТРК отказывается предоставлять эфир на теледебатах Бакыту Торобаеву

Кандидат сможет выступить 9 октября в 17.55.

Вчера на заседании ЦИК рассмотрели жалобу Бакыта Торобаева об отказе ему в прямом эфире на ОТРК. Рабочая группа Центризбиркома сообщила, что общественный канал готов выделить кандидату время для эфира.

Напомним, ранее Бакыт Торобаев отказался от эфира на ОТРК в знак протеста. Однако через несколько дней передумал и заявил о готовности участвовать в теледебатах и личном общении со зрителями.

Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
ЦИК не стал выносить предупреждение ОТРК
ЦИК опять изыскивает пути, как бороться со СМИ Кыргызстана
Бабанов пожаловался на чиновника. ЦИК не нашел нарушений
ЦИК не удовлетворил жалобы правозащитников на агитаторов Сооронбая Жээнбекова
За выборами президента Кыргызстана будут следить 496 наблюдателей
Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Разборки? Члены партии «Онугуу-Прогресс» разочаровались в своем лидере
Генпрокуратура не будет возбуждать уголовное дело по жалобе Адиля Турдукулова
Избирательные бюллетени отпечатали и отправили на юг Кыргызстана
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Бизнес
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов