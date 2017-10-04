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Выборы

Разборки? Члены партии «Онугуу-Прогресс» разочаровались в своем лидере

Члены штаба партии «Онугуу-Прогресс» разочаровались в своем лидере. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

По словам Чинары Жамгырчиевой, Кыргызстану не нужен президент, который может купить голоса. «Мы поддержали партию «Онугуу-Прогресс». После того как Бакыт Торобаев собрал подписи и получил удостоверение, он отстранился от гонки. Я даю пресс-конференцию ради правды. Мне лично сказали, что штаб Торобаева уже не сможет финансировать региональные штабы», — сказала она.

Чинара Жамгырчиева добавила, что она обиделась не из-за денег, а потому что Бакыту Торобаеву пришлось объединиться с Бабановым ради денег.

В предвыборном штабе Бакыта Торобаева заявили, что выступающие на пресс-конференции не имеют никакого отношения к «Онугуу-Прогрессу» и членами партии не являются.
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