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Выборы

АСУ «прочитают» бюллетени с вычеркнутыми фамилиями кандидатов

В ЦИК уверяют, что автоматические считывающие устройства (АСУ) «прочитают» бюллетени с вычеркнутыми фамилиями кандидатов. Так считает член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, заявив об этом ИА «24.kg».

Отметим, что сегодня стало известно, что Бакыт Торобаев отказался от участия в президентской гонке в пользу Омурбека Бабанова. Ранее свою кандидатуру снял Камчыбек Ташиев.

По словам Гульнары Джурабаевой, фамилии кандидатов представители УИК будут вычеркивать ручкой, но в АСУ заложена специальная программа, которая считает их как белые пятна. «То есть АСУ не воспримет бюллетени как недействительные, и ставить прозрачные урны не придется. Членам УИК мы также объяснили, что фамилии выбывших кандидатов надо вычеркнуть обязательно, чтобы кто-то случайно не проголосовал за них», - отметила Гульнара Джурабаева. 

Выборы главы государства состоятся 15 октября. В гонке продолжают участвовать 11 претендентов. 
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