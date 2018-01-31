В России предлагают разрешить рекламу вин из стран ЕАЭС

В Государственную думу России внесли законопроект, разрешающий рекламу в СМИ вина из стран ЕАЭС. Об этом сообщило агентство РИА «Новости».

По его данным, законопроект разработало и внесло в Госдуму правительство. Сейчас в РФ запрещено рекламировать в периодических печатных изданиях алкогольную продукцию, за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также вина и игристого вина (шампанского), произведенных в России из выращенного на ее территории винограда.

«Чтобы привести российское законодательство в соответствие с нормами ЕАЭС, законопроект предлагает внести изменения в закон и отменить запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина, произведенных в государствах союза из винограда, выращенного на территории России и стран ЕАЭС», — говорится в справке-обосновании к документу.

Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента и находится в ее электронной базе данных. Депутаты документ пока не обсуждали.

В Евразийский экономический союз входят Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Россия и Армения.